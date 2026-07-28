Отельеры Ставрополья пожаловались на нехватку кадров и рост затрат

Представители гостиничного бизнеса Ставропольского края чаще всего обращаются в региональное министерство туризма с вопросами о нехватке сотрудников и росте расходов на работу гостиниц. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По информации министерства, кадровый дефицит остается одной из самых острых проблем отрасли. Владельцы гостиниц говорят о нехватке поваров, горничных, официантов и администраторов. Из-за этого возрастает нагрузка на действующий персонал, а текучесть кадров остается высокой.

«Предприниматели отмечают острую нехватку персонала, особенно поваров, горничных, официантов и администраторов. Это приводит к перегрузке сотрудников и росту текучести кадров», — сообщили в министерстве.

Ведомство считает, что решить проблему поможет подготовка специалистов внутри региона. По данным министерства, в крае работают профильные образовательные организации, внедряются программы дуального образования и повышения квалификации. Кроме того, в министерстве рассчитывают, что кадровый дефицит приведет к дальнейшему росту зарплат, а это повысит привлекательность профессий в сфере гостеприимства.

Еще одной темой, которую регулярно поднимают представители гостиничного бизнеса, остается рост операционных расходов. Отельеры сообщают об увеличении тарифов на коммунальные услуги, удорожании продуктов питания и энергоносителей. В министерстве признают, что эти расходы неизбежно отражаются на стоимости проживания для туристов.

Официальная позиция ведомства сводится к тому, что оно продолжает работать с предпринимателями в формате встреч, круглых столов и личных обращений. Министерство также намерено уделять внимание снижению административных барьеров и развитию инфраструктуры для туристической отрасли.

Гостиничный рынок Ставропольского края продолжает расти вслед за увеличением туристического потока, однако одновременно сталкивается с общими для отрасли проблемами. Помимо кадрового дефицита, бизнес испытывает давление из-за роста эксплуатационных расходов и высокой стоимости финансирования. Эти факторы отмечают представители гостиничной индустрии во многих туристических регионах страны, однако для курортного Ставрополья вопрос кадров особенно важен, поскольку значительная часть объектов размещения работает в санаторно-курортном сегменте, где требуется большое количество персонала различных специальностей. По оценке региональных властей, постоянный диалог с бизнесом должен помочь выработать решения, которые позволят сохранить темпы развития гостиничной отрасли.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края признало, что высокая ключевая ставка Банка России стала одним из главных факторов, которые сдерживают развитие гостиничной отрасли региона. Из-за дорогих кредитов часть инвесторов откладывает строительство новых объектов и пересматривает свои планы. Ведомство сообщило об этом в ответе на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Станислав Маслаков