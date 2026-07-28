Число предпринимателей на Ставрополье за год выросло на 17%

Количество субъектов предпринимательства в Ставропольском крае, включая самозанятых, за год увеличилось на 17% и достигло 365 тыс. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, за год число предпринимателей выросло на 52 тыс. При этом, несмотря на изменения налогового законодательства, в крае не наблюдается массового ухода бизнеса с рынка.

«В крае зарегистрировано 365 тыс. субъектов предпринимательства, включая самозанятых граждан. Прирост составил 52 тыс., или 17%»,— сказал господин Доронин.

Министр отметил, что в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в крае действует более 70 инструментов поддержки бизнеса. Так, в январе—июне Фонд микрофинансирования предоставил предпринимателям 134 микрозайма на общую сумму 347 млн руб., а Фонд поддержки предпринимательства оказал 667 услуг.

Кроме того, по словам господина Доронина, Гарантийный фонд за первое полугодие выдал 76 поручительств на 464 млн руб., что позволило предпринимателям привлечь на развитие бизнеса 962 млн руб. Ранее власти региона сообщали о планах увеличить финансирование поддержки малого и среднего предпринимательства в 2026 году в 1,7 раза — до 91 млн руб.

Валерий Климов