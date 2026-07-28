Высокая ставка тормозит строительство гостиниц в Ставропольском крае

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края признало, что высокая ключевая ставка Банка России стала одним из главных факторов, которые сдерживают развитие гостиничной отрасли региона. Из-за дорогих кредитов часть инвесторов откладывает строительство новых объектов и пересматривает свои планы. Ведомство сообщило об этом в ответе на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По оценке министерства, сильнее всего ситуация отражается на крупных проектах с длительным сроком окупаемости, прежде всего на санаториях и курортных комплексах. Стоимость заемных средств выросла настолько, что реализация новых проектов стала значительно сложнее.

«Высокая ключевая ставка Центрального банка — один из наиболее чувствительных факторов для инвестиционной активности в гостиничном секторе. Она напрямую влияет на стоимость заемного финансирования, делая кредиты на строительство и реконструкцию объектов размещения дорогими. Часть инвесторов вынуждена пересматривать свои планы или откладывать реализацию проектов до более благоприятной конъюнктуры», — говорится в ответе министерства.

Ведомство отмечает, что давление на отрасль не ограничивается дорогими кредитами. Одновременно продолжают дорожать строительные материалы, инженерное оборудование и рабочая сила. Это увеличивает стоимость новых гостиниц и требует от инвесторов более крупных вложений. Кроме того, владельцы действующих объектов сталкиваются с ростом текущих расходов. По данным министерства, увеличиваются тарифы на коммунальные услуги, дорожают продукты питания и энергоносители, что отражается на себестоимости работы гостиниц и в итоге влияет на стоимость проживания.

Несмотря на это, в министерстве считают, что инвестиционная активность в крае сохраняется. Там не приводят данные о количестве проектов, реализация которых оказалась перенесена, однако подчеркивают, что гостиничная отрасль продолжает развиваться.

В последние годы Ставропольский край остается одним из крупнейших туристических регионов Северного Кавказа. Основной поток отдыхающих принимает Кавказские Минеральные Воды, где продолжается строительство гостиниц и санаториев. При этом гостиничный рынок, как и другие сегменты туристической отрасли, оказался под давлением роста стоимости заемных средств после повышения ключевой ставки. Девелоперы неоднократно заявляли, что удорожание кредитов увеличивает сроки окупаемости проектов и заставляет инвесторов переносить начало строительства. На этом фоне региональные власти продолжают рассчитывать на реализацию новых туристических проектов и заявляют, что отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность.

Станислав Маслаков