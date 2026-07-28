На Ставрополье до конца 2026 года откроют плодохранилище на 30 тыс. тонн

В Невинномысске до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию плодохранилище мощностью 30 тыс. т. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в интервью Life.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

По его словам, существующие мощности хранения в регионе полностью заполняются после сбора урожая. Новый объект позволит увеличить сроки хранения фруктов и обеспечить их более равномерные поставки на российский рынок.

Как отметил господин Владимиров, Ставропольский край входит в пятерку крупнейших российских производителей плодово-ягодной продукции. В отрасли работают более 50 предприятий, которые выращивают яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, малину и орехи.

По итогам прошлого года валовой сбор плодово-ягодной продукции в регионе составил около 65 тыс. т. Общая площадь садов и ягодников в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах достигает 6,8 тыс. га, из которых 4,7 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте.

Губернатор также заявил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в текущем году, власти рассчитывают на хороший урожай яблок и груш. По его словам, после сокращения поставок европейской продукции региональные производители смогли увеличить присутствие на внутреннем рынке.

Кроме того, в крае прорабатывается новый туристический маршрут «АгроТур Ставрополье». Предполагается, что он объединит бахчи, казачьи подворья, семейные винодельни, пасеки, лавандовые поля и ветропарки.

Валерий Климов