18 выпускников Новороссийска получили максимальный балл на ЕГЭ

В Новороссийске 18 выпускников 2026 года получили максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, литературе, физике, химии, профильной математике и информатике. Всего в государственной итоговой аттестации приняли участие 1 495 человек, включая выпускников текущего года, экстернов и выпускников прошлых лет.

По итогам ГИА с учетом пересдач 8–9 июля медали «За особые успехи в учении» получили 205 выпускников: 108 — I степени и 97 — II степени. Восемь выпускников не преодолели минимальный порог и будут пересдавать экзамены в сентябре.

ЕГЭ в этом году проходил в 42 пунктах, к его проведению привлекли 2 118 педагогов, 25 медработников, 60 сотрудников полиции и 8 электриков-дизелистов. Для подвоза выпускников сельских школ использовали 23 автобуса.

В ГИА-9 приняли участие 4 579 выпускников. К экзаменам не допустили 10 девятиклассников из-за непрохождения итогового собеседования по русскому языку и академической задолженности. Еще 98 выпускников будут пересдавать экзамены в дополнительный период.

Анна Гречко