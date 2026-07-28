Ставропольский край ищет инвесторов для реконструкции исторических санаториев КМВ

Ставропольский край приступает к системному обновлению курортного фонда КМВ: несколько архитектурных памятников эпохи начала прошлого столетия получат вторую жизнь в качестве высококлассных туристических объектов. Об этом глава региона Владимир Владимиров рассказал в интервью Life.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Прецедент уже создан. Санаторий «Кисловодск», возведенный в 1930-е годы, прошел полноценную реновацию и в 2024 году распахнул двери обновленного пятизвездочного отеля единовременной вместимостью 276 постояльцев. Проект реализован по схеме государственно-частного партнёрства с привлечением льготного кредитования по ставке 6%.

Следующим рубежом станет 2027 год. К этому сроку власти намерены завершить восстановительные работы в здравнице «Азау» и бывшем особняке доктора Безбедовича в Ессентуках. На их базе предполагается сформировать многофункциональный всесезонный комплекс под названием «Санаторий Воронеж».

Параллельно ведётся работа по привлечению частного капитала к трем еще не законсервированным объектам. Речь идет о Доме Щербакова в Ессентуках — памятнике 1902 года постройки — и двух дореволюционных особняках в Кисловодске и Пятигорске. Профильное министерство туризма совместно с муниципальными структурами продолжает инвентаризацию пустующих зданий, пригодных для перепрофилирования под санаторно-курортные нужды.

Владимир Владимиров подчеркнул принципиальную сложность подобных проектов: инвестор обязан одновременно соблюдать охранные требования к историческому облику строений и выстраивать с нуля современную медицинскую и гостиничную инфраструктуру — а это существенно удорожает вложения.

За масштабом программы стоит очевидная экономическая логика. В 2025 году Ставрополье принял около девяти миллионов путешественников. Столь внушительный турпоток обнажил острую нехватку гостиничных мест и круглогодичного размещения, превратив реставрацию исторических здравниц из культурной миссии в насущную инфраструктурную задачу.

Станислав Маслаков