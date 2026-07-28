После массового отравления лыжников в Коми Следственный комитет возбудил дело

В Республике Коми возбуждено уголовное дело после массового заражения спортсменов сальмонеллезом в кафе «Олимпиец», расположенном на территории республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. Несколько участников соревнований были госпитализированы, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР расследует вспышку сальмонеллеза в спорткомплексе имени Раисы Сметаниной

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ СКР расследует вспышку сальмонеллеза в спорткомплексе имени Раисы Сметаниной

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным ведомства, спортсмены, прибывшие на соревнования по лыжероллерным гонкам, были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления после пребывания в гостинице на территории комплекса. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

До этого управление Роспотребнадзора по Республике Коми сообщило, что причиной вспышки острой кишечной инфекции стал сальмонеллез. По данным ведомства, заболевшие употребляли пищу в кафе спорткомплекса. Часть пострадавших проходит лечение в стационаре, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. В ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Матвей Николаев