Аэропорт Сочи возобновил работу после снятия временных ограничений

Аэропорт Сочи утром 28 июля возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, ограничения действовали около полутора часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

О снятии ограничений сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его информации, аэропорт вновь принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме. Ограничения вводили исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Одновременно власти Сочи сообщили об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Прошунин проинформировал жителей и гостей курорта, что беспилотная опасность миновала. Аналогичную информацию опубликовал глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

После отмены ограничений службы аэропорта приступили к обслуживанию рейсов в обычном режиме. Пассажиры вновь получили возможность вылетать и прибывать в Сочи без действовавших ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

По данным на утро 28 июля, аэропорты Краснодара и Геленджика работают без ограничений.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 14 российских регионов и акваторией Азовского моря. На фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи вводились временные ограничения на работу аэропорта, которые впоследствии были отменены после стабилизации обстановки.

Мария Удовик