В Новороссийске планируют заключить 291 соглашение с арендаторами ТОК и НТО

В Новороссийске планируют заключить 291 дополнительное соглашение с арендаторами торгово-остановочных комплексов (ТОК) и нестационарных торговых объектов (НТО). На данный момент предпринимателям выдали 107 уведомлений, сообщила заместитель главы города Эльвира Кальченко на аппаратном совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Документы обязывают предпринимателей соблюдать правила благоустройства, в том числе убирать прилегающую территорию в радиусе 20 м и устанавливать урны.

Для взаимодействия с владельцами НТО также запустили рассылку через мессенджер MAX. В базу внесли сведения о 1065 объектах, к системе подключились 536 из них.

Кроме того, в Новороссийске провели 15 совместных вечерних рейдов с управлением внутренней политики и общественных отношений в парке имени Фрунзе и набережной. В ходе проверок пресекли 10 случаев несанкционированной торговли, а также контролировали соблюдение режима тишины и санитарное состояние объектов.

Власти также подготовили новую форму договора на размещение торгово-остановочных комплексов с обязательными требованиями по уборке и мойке прилегающих территорий. На торги выставят 39 новых ТОК, по 26 из них уже опубликованы извещения.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года в Новороссийске демонтировали 11 незаконно установленных некапитальных торговых объектов. Судебные разбирательства проводятся по 23 торговым точкам.

Анна Гречко