В Новороссийске за лето провели 32 рейда по местам массового скопления молодежи

В Новороссийске за два летних месяца полиция, казаки, народная дружина и активисты «Молодежного патруля» провели 32 совместных рейда по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений в местах массового скопления людей. Об этом сообщил замглавы города-героя Александр Гавриков на аппаратном совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ

С 1 по 27 июля сотрудники ЧОП «Охрана» во время ежедневного патрулирования провели около 350 профилактических бесед с нарушителями общественного порядка и предотвратили более 230 случаев распития алкоголя на маршрутах патрулирования.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2026» полиция выявила 90 административных правонарушений. Кроме того, по пятницам, субботам и воскресеньям администрация города проводит рейды в районе кафе «Бочка» и парка имени Фрунзе.

С июля на набережной в районе кафе «Бочка» также проводят открытые спортивные мастер-классы. Проект организован для повышения привлекательности городских пространств и организации активного досуга молодежи.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске с 16 по 25 июня прошел рейд, по итогам которого проверили 63 объекта на наличие нелегальных работников. Полицейские выявили 105 административных правонарушений и вынесли 16 решений о депортации иностранцев.

Анна Гречко