Суд арестовал жителя Соль-Илецка по делу о смертельном избиении

В Соль-Илецке суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в жестоком избиении человека, которое привело к смерти. Фигуранту инкриминируется ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 25 июля 2026 года в одном из домов на улице Калинина в селе Буранное. В ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт. Мужчина нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм пострадавший почти сразу скончался.

Суд, согласившись с позицией прокуратуры, удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования поставлен на контроль надзорного ведомства.

Яна Вежлева