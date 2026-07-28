40 тысяч рублей заплатит житель Удмуртии после переезда обездвиженной собаки

30-летнему жителю деревни Гожня в Удмуртии выписали штраф в 40 тыс. руб. за нанесение увечий собаке (ст. 245 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Как установил суд, в августе 2025 года похожая на немецкую овчарку собака нападала на привязанный сельскохозяйственный скот. 30-летний подсудимый вместе с другими жителями деревни отогнал собаку. Убегая, она ударилась об его автомобиль и упала на обочине без движения.

«На почве возникшей неприязни мужчина пересел со своего автомобиля на мини-трактор и умышленно передним и задним колесом наехал на обездвиженную собаку, находящуюся на обочине, включив заднюю передачу, повторно проехал по ее туловищу, а затем наехал колесом на туловище животного»,— говорится в сообщении. Собака умерла.

Малопургинский райсуд республики квалифицировал действия обвиняемого как жестокое обращение с животным. Смягчающими обстоятельствами признаны положительная характеристика и наличие малолетнего ребенка на иждивении. Вину он не признал.

Напомним, 29 августа группа мужчин гоняла собаку, кидая в нее камни. После того, как ее ранили, фигурант переехал животное на тракторе. Труп погрузили в прицеп и увезли. Через две недели полиция начала проверку.