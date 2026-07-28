В Анапе топливо отпускают на 27 АЗС

В Анапе по состоянию на 9:30 28 июля работают 27 автозаправочных станций. АИ-92 доступен на 21 АЗС, АИ-95 — на 19, дизельное топливо — на 26. АИ-100 пока отсутствует, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС топливо по решению собственников отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 14 заправках действуют ограничения по объему отпуска в бак: от 30 до 60 литров в зависимости от вида топлива и АЗС.

Продажа топлива в канистры и другие емкости ограничена на всех работающих заправках. Информация актуальна на 9:30 и в течение дня может измениться.

Жителей и гостей Анапы просят не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на АЗС.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске продолжает улучшаться ситуация с топливом: по состоянию на 9:00 28 июля бензин и дизель отпускают на 28 автозаправочных станциях. АИ-92 доступен на 27 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 26, а АИ-100 впервые появился сразу на трех заправках.

Анна Гречко