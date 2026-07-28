В Пензенской области за полгода отремонтировали более 100 домов

В Пензенской области подвели итоги реализации программы капитального ремонта за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев приведены в порядок 101 многоквартирный дом, сообщается в Telegram-канале губернатора Олега Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За полгода в Пензенской области привели в порядок более 100 многоквартирных домов

Фото: t.me / omelnichenko За полгода в Пензенской области привели в порядок более 100 многоквартирных домов

Фото: t.me / omelnichenko

Кровли отремонтированы в 33 домах, фасады и фундаменты обновлены в 26. В 23 зданиях установили 74 новых лифта — на эти цели из регионального бюджета направлено 190 млн руб. Новые подъемники обеспечили комфорт и безопасность 15 тыс. жильцов.

В 16 домах заменены внутридомовые инженерные сети: распределительные щитки, электропроводка, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и канализации. Также обновлены системы отопления — новые трубы и радиаторы появились в подъездах и на технических этажах. Работы продолжаются еще в 168 домах: объекты находятся на разных стадиях — от подготовительного этапа до активной фазы строительства.

Марина Окорокова