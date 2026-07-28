На рынке Темерник в Ростове обнаружили около 900 единиц контрафакта

На рынке Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили около 900 единиц контрафактного товара. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В трех торговых точках полицейские обнаружили одежду и обувь с незаконно нанесенными знаками известных мировых брендов. В ходе осмотра изъято около 900 единиц товаров с признаками контрафактности. Вся продукция направлена на исследование и помещена в камеру хранения вещественных доказательств.

В действиях индивидуальных предпринимателей усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Мария Хоперская