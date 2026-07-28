Утром 28 июля в Новороссийске топливо уже отпускают на 28 АЗС

В Новороссийске продолжает улучшаться ситуация с топливом: по состоянию на 9:00 28 июля бензин и дизель отпускают на 28 автозаправочных станциях. АИ-92 доступен на 27 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 26, а АИ-100 впервые появился сразу на трех заправках, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На всех работающих АЗС сохраняются ограничения по отпуску топлива — от 20 до 60 литров на один автомобиль, только в бак. В Цемдолине на АЗС «Роснефти» рядом с развязкой бензин и дизель отпускают только спецтранспорту и по топливным картам.

АИ-100 доступен на АЗС «Лукойла» в станице Раевской и на двух АЗС «Газпромнефти» в Гайдуке. Все основные виды топлива есть на АЗС «Роснефти» на Мысхакском шоссе, в Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском, на ряде станций «Лукойла», а также на АЗС Rusoil в Цемдолине.

На шести АЗС топливо временно не отпускают. Для местных сельхозтоваропроизводителей определено отдельное место для отпуска ГСМ в установленное время.

Несколько дней АЗС «Уфимнефти» в Новороссийске продавали автомобилистам только дизельное топливо.

Накануне выходных бензин снова появился в продаже, а его стоимость перешла в диапазон ниже 100 руб. за литр.

Проверить актуальное наличие топлива можно в чат-боте Новороссийска в MAX. Власти также просят не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и сохранить его доступность для водителей.

Анна Гречко