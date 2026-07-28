В Новороссийске к зиме подготовили 525 многоквартирных домов

В администрации Новороссийска 27 июля состоялось рабочее совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, на котором рассмотрели ход подготовки коммунальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду. Совещание провел глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным администрации, в настоящее время в системе теплоснабжения Новороссийска задействованы 110 котельных и 20 профильных организаций. Основной поставщик тепловой энергии — филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» — выполнил замену более 8 км тепловых сетей. Одновременно продолжаются ремонтные работы и проверка оборудования котельных.

В рамках подготовки к отопительному сезону сформировали аварийный запас запасных частей и материалов. Кроме того, гидравлические испытания и промывку прошли 525 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления.

В администрации также сообщили, что в газифицированных многоквартирных домах продолжаются плановые проверки вентиляционных каналов и техническое обслуживание газового оборудования. Все мероприятия проводят в соответствии с утвержденным графиком.

По итогам совещания Андрей Кравченко обратил внимание на необходимость синхронизировать работы по капитальному ремонту инженерных сетей с обновлением фасадов зданий. По его словам, такой подход позволяет избежать повторного проведения работ и сократить неудобства для жителей.

Глава Новороссийска также сообщил, что замену наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения в селе Гайдук на Новороссийском шоссе, 15, а также на Мысхакском шоссе, 71 и 73 проводят комплексно. По информации администрации, это должно минимизировать неудобства для жителей во время проведения ремонтных работ.

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду продолжается в соответствии с утвержденным графиком. На совещании рассмотрели текущее состояние теплосетевого хозяйства, выполнение ремонтной кампании и готовность многоквартирного жилого фонда к началу отопительного сезона.

Мария Удовик