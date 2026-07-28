В Новороссийске к зиме подготовили 525 многоквартирных домов
В администрации Новороссийска 27 июля состоялось рабочее совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, на котором рассмотрели ход подготовки коммунальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду. Совещание провел глава города Андрей Кравченко.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По данным администрации, в настоящее время в системе теплоснабжения Новороссийска задействованы 110 котельных и 20 профильных организаций. Основной поставщик тепловой энергии — филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» — выполнил замену более 8 км тепловых сетей. Одновременно продолжаются ремонтные работы и проверка оборудования котельных.
В рамках подготовки к отопительному сезону сформировали аварийный запас запасных частей и материалов. Кроме того, гидравлические испытания и промывку прошли 525 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления.
В администрации также сообщили, что в газифицированных многоквартирных домах продолжаются плановые проверки вентиляционных каналов и техническое обслуживание газового оборудования. Все мероприятия проводят в соответствии с утвержденным графиком.
По итогам совещания Андрей Кравченко обратил внимание на необходимость синхронизировать работы по капитальному ремонту инженерных сетей с обновлением фасадов зданий. По его словам, такой подход позволяет избежать повторного проведения работ и сократить неудобства для жителей.
Глава Новороссийска также сообщил, что замену наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения в селе Гайдук на Новороссийском шоссе, 15, а также на Мысхакском шоссе, 71 и 73 проводят комплексно. По информации администрации, это должно минимизировать неудобства для жителей во время проведения ремонтных работ.
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду продолжается в соответствии с утвержденным графиком. На совещании рассмотрели текущее состояние теплосетевого хозяйства, выполнение ремонтной кампании и готовность многоквартирного жилого фонда к началу отопительного сезона.