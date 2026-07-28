В Астраханской области будут судить директора причала за гибель капитана буксира

В Астраханской области под суд пойдет директор компании-собственника причала. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области директор компании ответит в суде за смерть швартовавшегося капитана

Фото: Западное МСУТ СКР В Астраханской области директор компании ответит в суде за смерть швартовавшегося капитана

Фото: Западное МСУТ СКР

По версии следствия, директор организации по обслуживанию речных и морских судов не закрыл и не огородил отверстие на металлическом причале на реке Старая Волга в Наримановском районе, а также не обеспечил его освещение ночью. Несмотря на это, он разрешил капитану буксира с экипажем пришвартоваться к нему.

24 ноября 2025 года вечером капитан судна упал в незакрытое отверстие и получил множественные переломы. Пострадавший скончался через несколько дней в больнице от полученных травм.

Следователи собрали доказательственную базу для подтверждения вины обвиняемого, дело передано в суд.

Марина Окорокова