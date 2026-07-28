Житель Самары предстанет перед судом за покушение на сбыт мефедрона

В Самаре полицейские задержали жителя 1989 года рождения на пересечении улиц Советской Армии и Высоковольтной. Он добровольно выдал восемь свертков с наркотическим средством и сообщил, что наркотики также хранятся у него дома для сбыта через тайники-закладки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Евдокимова / Коммерсантъ Фото: Вероника Евдокимова / Коммерсантъ

В отношении жителя возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Как уточняют в ведомстве, во время осмотра квартиры задержанный самостоятельно указал на место хранения запрещенных веществ — около обеденного стола на кухне. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 26 свертков с белым веществом, коробку, электронные весы и другие предметы для фасовки. По результатам проведенного исследования установлено, что в изъятых свертках находился мефедрон массой 32 грамма.

По версии следствия, подозреваемый нашел в интернете объявление о «легком заработке» и согласился участвовать в распространении наркотиков. По указанию куратора он забирал партии наркотиков из тайников и планировал организацию их последующего сбыта.

Руфия Кутляева