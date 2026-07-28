В Верхнеуральском округе в ДТП погиб водитель и пострадала пассажирка

После столкновения с грузовиком в Верхнеуральском округе погиб водитель легкового автомобиля, его пассажирка получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 28 июля 38-летний водитель Chevrolet Niva двигался по дороге Южноуральск — Магнитогорск. Он выехал на встречную полосу в запрещенном месте, автомобиль столкнулся с грузовиком FAW под управлением 44-летнего гражданина. В результате ДТП водитель Chevrolet Niva погиб на месте, его 22-летнюю пассажирку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска