Сотня домов освободилась от воды в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за сутки от паводковых вод, вызванных продолжительными дождями, в 14 населенных пунктах освободились 108 жилых домов, сообщили в региональном МЧС. Также вода ушла с 491 приусадебного участка и территории одного дачного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кроме того, 27 июля откачали воду из 25 домов, просушены 14 домов. К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 400 человек и 130 единиц техники.

На прошлой неделе на Среднем Урале установилась жаркая погода, в последние дни новых подтоплений не прогнозировалось. Однако на этой неделе снова ожидаются дожди.

Ирина Пичурина