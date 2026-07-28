Академик Кондратьев: атаковавшие Удмуртию БПЛА запустили с территории Украины

Атаковавшие Удмуртию беспилотники запустили с территории Украины, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии (РИА) Максим Кондратьев. Как он рассказал изданию «Лента.ру», в последнее время ВСУ использует для налетов две модернизированные модели БПЛА: АН-196 «Лютый» от компании «Антонов» и FP-1 от украинской компании FirePoint.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Оба беспилотника прошли модернизацию и теперь стартуют со специальной направляющей с использованием ракетного ускорителя. Раньше "Лютый" взлетал на шасси, как обычный самолет, с любой грунтовой площадки, но тактика изменилась из-за того, что российские вооруженные силы научились эффективно находить и уничтожать такие места вместе с расчетами»,— цитирует издание господина Кондратьева.

Академик отметил, что, по заявлениям производителей, дроны компании FirePoint способны пролетать до 3 тыс. км и достигать целей в глубоком тылу. От Удмуртии до границы с Украиной 1,3 тыс. км. Гипотеза о возможном запуске дронов с территории Казахстана, добавил академик, требует подтверждения силовиков.

Напомним, 27 июля Удмуртия подверглась массированной атаке БПЛА. Ранним утром республика оказалась под угрозой ракетной атаки, после чего столкнулась с налетом беспилотников. В это время проводилась эвакуация склада Wildberries в Сарапуле. Общественный транспорт столицы Удмуртии не работал 2,5 часа. Вводились ограничения в аэропорту Ижевска.

Подробнее об атаке беспилотников читайте в сводке «Ъ-Удмуртия».