25-этажный жилой комплекс хотят возвести около здания госархива в Ижевске

25-этажный жилой комплекс (ЖК) общей площадью зданий 33,2 тыс. кв. м может появиться возле Центрального госархива в Ижевске. Соответствующий проект изменений в документацию по планировки территории рассмотрели на общественных обсуждениях. Они завершились 27 июля, говорится на сайте муниципалитета.

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По проекту, в жилом комплексе будет проживать 833 человека. Высота зданий — до 75 м. Площадь коммерческий помещений — 3,3 тыс. кв. м. Подземный паркинг примет 90 автомобилей, наземные автостоянки на территории ЖК — 85.

«Обеспеченность жителей проектируемой территории общеобразовательными организациями выполняется за счет существующих школ в радиусе пешеходной доступности <...> а также за счет ранее запроектированной общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест»,— говорится в документе.

Возвести дом планируется до 2031 года. Заказчик проекта — спецзастройщик «Восток».