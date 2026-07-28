В Азовском море с 27 июля начался заморный период

С 27 июля в Азовском море, включая Таганрогский залив, объявлен заморный период. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

Заморный период возникает в жаркую погоду: из-за сильного прогрева воды в ней снижается содержание кислорода. Рыба скапливается у побережья и становится малоподвижной, что грозит её массовой гибелью.

«Для предотвращения потерь водных биологических ресурсов на этот период разрешен промысловый вылов бычков в установленных районах Азовского моря и вдоль его побережья, включая Таганрогский залив», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты напомнили, что добыча бычка должна вестись в соответствии с правилами рыболовства с использованием разрешенных орудий.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в середине июля 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря начнется массовый замор рыбы. Неблагоприятные условия для водных обитателей сохранятся до конца августа.

Мария Хоперская