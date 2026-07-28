В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и ограничили работу аэропорта

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти сообщили, что все силы и средства задействовали для защиты города, и призвали жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, а также укрыться в безопасных местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На фоне угрозы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели временные ограничения на работу аэропорта Сочи. В воздушной гавани сообщили, что службы аэропорта находятся в готовности возобновить обслуживание рейсов сразу после отмены ограничений.

Пассажиров проинформировали, что авиакомпании будут самостоятельно уведомлять их обо всех изменениях, связанных с выполнением рейсов. В аэропорту рекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло терминала, официальном сайте аэропорта, ресурсах авиаперевозчиков, а также обращать внимание на аудиообъявления.

Администрация аэропорта также обратилась к пассажирам с просьбой соблюдать порядок в терминале во время действия ограничений. Посетителей попросили не занимать сидячие места вещами и багажом, а также уступать их пассажирам, которым сложнее находиться длительное время на ногах.

В аэропорту напомнили, что для пассажиров продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Кроме того, рядом с санитарными зонами доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

О сроках действия временных ограничений и времени возобновления работы аэропорта пока не сообщается. Службы воздушной гавани продолжат работу в штатном режиме после их отмены.

Кроме того, в Краснодарском крае действует запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию данных об атаках БПЛА, работе ПВО, РЭБ и спецслужб, включая информацию о военных объектах и инфраструктуре. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.

Мария Удовик