На Кубани количество компаний в сфере гостиничного бизнеса выросло на 8,4%

Краснодарский край стал лидером по количеству компаний в гостиничном бизнесе. По данным на 1 июля 2026 года, в регионе работают 5178 таких организаций. Это на 8,4% больше, чем в начале года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В топ-5 также вошли Москва (4085 организаций, рост на 1,1%, или 45 компаний), Санкт-Петербург (2158, рост на 0,7%, или 14 компаний), Московская область (1896, сокращение на 0,4%, или 8 игроков), Крым (1711 компаний, рост на 4%, или 66 участников).

Эксперты «Контур.Фокуса» уточнили, что эти же регионы входили в топ-5 по количеству компаний в гостиничном бизнесе в первом полугодии 2024 и 2025 годов.

«Краснодарский край остается абсолютным лидером: здесь сосредоточено больше всего гостиниц и санаториев. Высокая предпринимательская активность на Кубани сопровождается интенсивным обновлением рынка. В гостиничном бизнесе продолжает расти доля индивидуальных предпринимателей, они занимают уже более половины рынка. Развитию этого тренда способствуют меняющиеся предпочтения туристов: вместо долгих отпусков — короткие поездки, вместо стандартных отелей — необычные форматы (глэмпинги, кемпинги) набирают популярность, и предприниматели быстро подстраиваются под спрос»,— прокомментировала аналитик проекта « Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», за шесть месяцев 2026 года в Краснодарском крае ликвидировано 239 компаний в сфере гостиничного бизнеса. Это на 30% больше, чем закрыто за аналогичный период прошлого года. Регион среди других субъектов России лидирует как по количеству ликвидаций, так и по количеству регистраций бизнеса в индустрии гостеприимства.

Маргарита Синкевич