Продажи подержанных авто на Ставрополье увеличились на 8%

Продажи подержанных авто в Ставропольском крае увеличились на 8%. Об этом свидетельствуют данные отчета «Автостат Инфо».

По итогам первых шести месяцев в регионе реализовали 66,6 тыс. подержанных автомобилей — на 8% больше, чем годом ранее. В июне продажи выросли на 5%, до 11,2 тыс. машин.

Наиболее востребованной маркой в крае стала Lada — 27,5 тыс. автомобилей (+6%). Далее следуют Hyundai — 4,4 тыс. единиц (+14%), Kia — 3,3 тыс. (+8%), Volkswagen — 2,7 тыс. (+17%) и Toyota — 2,3 тыс. автомобилей (+9%).

Крупнейшим рынком автомобилей с пробегом в СКФО остается Республика Дагестан. В январе–июне здесь было реализовано 72,7 тыс. автомобилей — на 10% меньше прошлогоднего уровня. В июне число сделок практически сохранилось на прежнем уровне и составило 12,5 тыс.

Лидером по продажам в Дагестане остается Lada — 39,8 тыс. автомобилей (-11%). В пятёрку наиболее востребованных марок также вошли Toyota — 6,05 тыс. единиц (-4%), Kia — 5,1 тыс. (-2%), Hyundai — 4,6 тыс. (+5%) и Mercedes-Benz — 2,8 тыс. автомобилей (-19%).

Рынок подержанных автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в первом полугодии 2026 года сократился менее значительно, чем сегмент новых машин. За шесть месяцев в регионе было реализовано 236,4 тыс. автомобилей с пробегом — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне рынок перешёл к росту: продажи увеличились на 4% и достигли 40,9 тыс. единиц.

Мария Хоперская