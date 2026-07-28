Минобороны РФ: БПЛА сбили над Ростовской областью и Азовским морем

С 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, Информация об этом содержится в ежедневной сводке минобороны РФ.

Всего за указанный временной промежуток над территорией РФ сбили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областях, Московском регионе и Республике Крым.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 28 июля беспилотники перехватили в небе над Таганрогским заливом. Информации о жертвах и разрушениях не поступала, уточняется.

Мария Хоперская