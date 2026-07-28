В Нальчике за 2,5 млрд рублей построят крупнейший в СКФО онкоцентр

В Нальчике построят онкоцентр, который станет крупнейшим в СКФО. На строительство из федерального бюджета выделили 2,5 млрд руб. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков.

В 2026 году регион получит 2,5 млрд руб., в 2027 году — 58 млн руб. Объект планируется открыть в 2027 году.

Новый диспансер площадью 24 тыс. кв. метров будет состоять из пяти блоков разной этажности. Учреждение рассчитано на 250 койко-мест и 30 мест дневного стационара, поликлиническое отделение сможет принимать до 100 пациентов в смену. В хирургическом корпусе предусмотрены шесть операционных залов и две малые операционные. Диспансер оснастят высокотехнологичным оборудованием для проведения методов лечения, ранее недоступных в республике.

Мария Хоперская