Продажи новых грузовиков в Ростовской области упали на 32,5%

В Ростовской области за первое полугодие 2026 года реализовали 413 новых грузовиков — на 32,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было продано 612 единиц. Об этом свидетельствуют данные Автостата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года в Ростовской области было продано 175 грузовиков грузоподъемностью более 3,5 тонны — на 58 единиц меньше, чем за тот же период 2025 года, когда реализовали 421 машину.

Аналогичная тенденция фиксируется по всей России, однако в разных регионах соотношение показателей варьируется в зависимости от базы прошлого года.

Мария Хоперская