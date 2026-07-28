Бюджет Дагестана получил 257 млн рублей от госимущества за полугодие

По итогам января–июня 2026 года бюджет Дагестана пополнился на 257 млн рублей от использования и распоряжения государственным имуществом. В министерстве имущества региона сообщили «РБК Кавказ», что это составляет 48,2% годового плана, установленного на уровне 533,1 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главными источниками поступлений стали арендная плата за газораспределительные сети — 120,2 млн рублей, арендная плата за земельные участки — 81,7 млн рублей, а также доходы от сдачи в аренду госимущества — 44,6 млн рублей. Поступления от приватизации составили 2,5 млн рублей. В ведомстве уточнили, что в план приватизации включены 390 км газовых сетей, 39 объектов движимого имущества и 8 имущественных комплексов, в состав которых входят капитальные строения и незавершённые объекты.

По итогам 2025 года бюджет республики от использования и распоряжения госимуществом получил 666,1 млн рублей. Основной вклад тогда обеспечили арендная плата за газораспределительные сети — 308,7 млн рублей, доходы от аренды госимущества — 185,3 млн рублей и арендная плата за земельные участки — 123,5 млн рублей.

Мария Хоперская