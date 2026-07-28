Из-за пожара на севере Петербурга эвакуировали 20 человек

В Выборгском районе Санкт-Петербурга утром 28 июля произошел пожар в жилом доме. Из-за возгорания спасатели эвакуировали 20 человек, сообщили в городском управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балкон квартиры загорелся на улице Рашетова, жильцов эвакуировали

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Балкон квартиры загорелся на улице Рашетова, жильцов эвакуировали

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сообщение о пожаре в доме №13 на улице Рашетова поступило в экстренные службы в 4:23. В двухкомнатной квартире полностью выгорел балкон площадью 5 кв. метров.

На месте работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек, в том числе 15 взрослых и пятеро детей. Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:06.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Матвей Николаев