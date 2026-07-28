Беспилотную опасность объявили в 11 муниципалитетах Кубани

Утром 28 июля в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность на территории 11 муниципальных образований. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Под действие режима попали Приморско-Ахтарский и Ленинградский муниципальные округа, а также Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий и Брюховецкий районы.

Жителям территорий, где действует режим беспилотной опасности, рекомендовали следить за официальной информацией и соблюдать требования безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотников и работой сил обеспечения безопасности. В регионе запрещено проводить фото- и видеосъемку, а также публиковать материалы, содержащие сведения об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и специальных служб.

Кроме того, запрещено распространять информацию о местонахождении военных объектов, а также потенциально опасной и критически важной инфраструктуры. Ограничения введены на всей территории Краснодарского края.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за публикацию запрещенной информации составляет 300 тыс. руб.

Ранее власти Краснодарского края неоднократно обращались к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать действующие ограничения и не размещать сведения, которые могут раскрыть работу сил и средств, обеспечивающих безопасность территории.

Мария Удовик