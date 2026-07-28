На Ставрополье с начала года клещи укусили 3,7 тысячи человек

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю сообщило, что за минувшую неделю клещи укусили 144 человека, а общее число пострадавших с начала года достигло 3798. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эпидемическая обстановка в регионе ухудшается: зарегистрировано 50 случаев клещевого боррелиоза — на два больше по сравнению с предыдущими данными — и 10 случаев крымской геморрагической лихорадки.

Специалисты обрабатывают от клещей территории образовательных и оздоровительных учреждений, проводят дезинсекцию пастбищ и мест массового отдыха, а также обеспечивают защиту крупного и мелкого рогатого скота с целью разрыва цепи передачи заболеваний.

Мария Хоперская