Ростовская АЭС перевыполнила план выработки электроэнергии, достигнув 106,1%

Ростовская АЭС в первом полугодии 2026 года перевыполнила план по выработке электроэнергии, достигнув 106,1% от установленного задания. Дополнительная генерация составила 869 млн кВтч. Об этом сообщил директор станции Андрей Сальников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главным фактором сверхплановых показателей стало сокращение продолжительности планово-предупредительных ремонтов (ППР). В первом полугодии ППР прошли на энергоблоках № 1 и № 2. Ремонт первого блока оказался самым длительным за все время его эксплуатации и занял 87 суток — из-за масштабной модернизации, направленной на продление срока службы. Тем не менее оптимизация отдельных операций позволила сократить общую продолжительность ППР на 13 суток, что вместе с высокой эффективностью работы обеспечило дополнительную выработку.

Государственное задание для Ростовской АЭС на 2026 год составляет 30,9 млрд кВтч. Все энергоблоки станции функционируют в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих районах соответствует нормам и не превышает естественных значений, сообщили в компании.

Мария Хоперская