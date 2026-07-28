Суд поддержал требования властей Сочи о сносе двух самостроев

Краснодарский краевой суд и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержали требования администрации Сочи о сносе двух самовольных построек в Центральном районе города. Речь идет о незаселенных зданиях на улицах Санаторной и Альпийской, которые суды признали не соответствующими требованиям законодательства и строительной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд рассмотрел спор в отношении четырехэтажного здания на улице Санаторной. В ходе разбирательства установили, что объект значительно превышает параметры разрешенного строительства и фактически представляет собой многоквартирный жилой дом. Суд пришел к выводу, что здание не соответствует действующим нормам, создает угрозу безопасности и является самовольной постройкой.

Обязанность снести объект возложили на двух застройщиков. Если решение суда не исполнят добровольно, администрация Сочи получит право привлечь специализированную организацию для демонтажа здания, а понесенные расходы взыщут с ответчиков.

Еще одно решение вынес Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, который поддержал требования администрации о сносе незаселенного самостроя на улице Альпийской. В судебных материалах указано, что объект также не соответствует обязательным требованиям безопасности. Кроме того, строительство велось на территории, где зафиксированы оползневые процессы, что создает дополнительные риски при эксплуатации здания.

Суд возложил обязанность по демонтажу этого объекта на застройщика. В случае неисполнения судебного акта к нему применят неустойку за каждый день просрочки до полного исполнения решения.

По данным администрации Сочи, с начала 2026 года суды уже вынесли 75 решений о сносе самовольных построек. Еще 906 дел, связанных с незаконным строительством, находятся на рассмотрении.

Директор правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко сообщил, что исполнение судебных решений о демонтаже самовольных построек находится на особом контроле городских властей. По его словам, администрация контролирует реализацию принятых судебных актов, в том числе в случаях, когда требуется организовать снос объектов за счет последующего взыскания расходов с застройщиков.

Мария Удовик