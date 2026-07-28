Четыре поселка в Дагестане остаются без света
В Дагестане четыре населенных пункта с населением свыше 7 тыс. человек до сих пор остаются без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Трудности с ликвидацией повреждений связаны с большой протяженностью линий электропередачи и труднодоступностью горной местности. Бригады Дагэнерго ведут поиск мест повреждений и устраняют неисправности в круглосуточном режиме.
За прошедшие сутки специалисты ликвидировали свыше 10 аварийных ситуаций, благодаря чему электроснабжение было восстановлено для 19 тыс. жителей республики.