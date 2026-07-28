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В Батайске энергоснабжение восстановили в 9,3 тысячи домах и 50 соцобъектах

В Батайске к 00:00 28 июля возобновили подачу электроэнергии по 13 линиям электропередачи напряжением 6–10 кВ. Энергоснабжение восстановили в 9,3 тыс. домах и 50 социальных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Донэнерго».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В общей сложности электроснабжение восстановлено для около 47 тыс. потребителей.

Ремонтные работы продолжаются: бригады переключились на восстановление низковольтных сетей напряжением 0,4 кВ. В городе задействованы пять бригад — 19 специалистов-энергетиков и 5 единиц техники.

Мария Хоперская

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