БПЛА уничтожили в акватории Таганрогского залива

В ночь на 28 июля украинский беспилотник сбили в небе над Таганрогским заливом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что количество пострадавших в результате атаки на Ростов в ночь на 27 июля увеличилось до восьми, один пострадавший госпитализирован в Таганроге. Первоначально было известно, что при атаке БПЛА погибла супружеская пара, проживавшая в одном из поврежденных домов. Позднее число погибших увеличилось до пяти человек.

Кроме того, обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

Мария Хоперская