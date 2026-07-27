Прокуратура увидела в мониторах коррупцию

Прокуратура Самарской области предъявила иск областной клинической больнице им. Середавина (СОКБ) и ООО «ДМ Групп» — о признании на поставку медицинского оборудования и взыскании с подрядчика в пользу клиники 35 млн руб. Контакт был заключен в 2021 году и касался поставки мониторов пациента Philips серии Efficia CM для ковид-госпиталя. Суд по просьбе истца наложил арест на счета компании в шести банках. С этой поставкой было связано одно из уголовных дел против замглавврача СОКБ Алексея Ошуркова и экс-замминистра здравоохранения Асланбека Майрамукаева. Оба получили обвинительные приговоры.

Как указано в электронной картотеке Арбитражного суда Самарской области, предварительное заседание по иску прокуратуры региона к «Самарской областной клинической больнице им. Середавина» и ООО «ДМ Групп» назначено на 18 августа. В иске ведомство требует признать недействительным заключенный в октябре 2021 года контракт на поставку медицинского оборудования и взыскать с компании 35 млн руб. В июне суд по требованию прокуратуры наложил арест на счета «ДМ Групп» в шести банках. На прошлой неделе подрядчик обратился к суду с просьбой об отмене обеспечительных мер. Рассмотрение заявление назначено на 28 августа.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «СОКБ им. В.Д. Середавина» — одно из крупнейших в Поволжье государственных многопрофильных медицинских учреждений. В больнице 53 специализированных отделения, штат сотрудников — более трех тысяч человек. Ежегодно пациентами СОКБ им. В.Д .Середавина становятся свыше 60 тысяч человек. Должность главного врача занимает Сергей Пушкин.

ООО «ДМ Групп» создано в 2016 году в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании являются Артур Дроздов и Алексей Мефодьев. В 2019-2022 годах компания ежегодно получала десятки госконтрактов на общую сумму от 408 млн руб. В 2020 году компания получила 56 госконтрактов на рекордные 925 млн руб. Большинство контрактов качались поставок в ГКУ СО «Самарафармация», Тольяттинской городской клинической больницы № 5, Похвистневскую ЦРБ, безенчукскую ЦРБ, Самарский государственный университет и т. д. Выручка компании за 2020 год превысила 1 млрд 122 млн руб. В 2025 году «ДМ Групп» выиграла 15 госконтрактов на общую сумму 89 млн руб. Половина контрактов касается самарских медучреждений. Выручка компании в прошлом году составила 1,1 млрд руб., прибыль — 78 млн руб.

В 2022 году ООО «ДМ Групп» фигурировало в уголовное деле против тогдашнего замглавного врача СОКБ Алексея Ошуркова. Медика заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Сообщалось, что замглавврача в октябре 2021 года заключил с ООО контракт на поставку в ввод в эксплуатацию оборудования по цене, на 55% превышающей среднюю рыночную стоимость аналогичных приборов.

В 2023 году медика арестовали, но в рамках другого уголовного дела — о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В нем фигурировало ООО «Диэль» Ильи Нурмамятова. С больницей им. В.Д. Середавина у компании на тот момент было заключено 28 контрактов на общую сумму более 121 млн руб. В 2025 году Алексею Ошуркову, а также бывшему замминистра здравоохранения региона Асланбеку Майрамукаеву и предпринимателям Сослану Бериеву и Сослану Дзансолову вынесли обвинительные приговоры за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Асланбеку Майрамукаеву по совокупности преступлений суд назначил 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 45 млн руб. Алексея Ошуркова, Сослана Бериева и Сослана Дзансолова осудили на сроки от полутора лет до 1 года и 8 месяцев в колонии-поселении и колонии общего режима.

Как поясняет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, если суд признает госконтракт недействительным, то, по общему правилу, стороны долджны вернуться к исходному положению до заключения контракта.

«То есть применяется двухсторонняя, реже — односторонняя реституция. Если вернуть товары или услуги уже нельзя, возмещается их стоимость. В некоторых случаях, например, если поставщик знал и не мог не знать о нарушениях при приведении торгов, реституция может быть односторонней, то есть обязательство вернуть бюджетные деньги у поставщика возникает, а вот вопрос возмещения их стоимости решается уже в судебном порядке. Если поставщик реально поставил товар, то есть сделка не была притворной, суды исходят не из того, что поставщик теряет все, а из принципа взаимного возврата полученного по недействительной сделке. Но на практике исход зависит от того, что именно просит прокурор и какие последствия недействительности суд применит в резолютивной части: возврат товара, возврат денег, либо денежный эквивалент, если возврат товара невозможен. В конкретном случае, если контракт уже исполнен и оборудование фактически осталось у клиники, то наиболее вероятная логика суда — это не оставить поставщика ни с чем, а либо обязать вернуть оборудование и деньги, либо взыскать стоимость того, что нельзя вернуть в натуре. То есть вопрос обычно сводится к реституции, а не к автоматическому изъятию у одной стороны без компенсации», — говорит Анна Барабаш.

Сабрина Самедова