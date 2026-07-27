Главные новости за 27 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении федеральной территории «Сириус» в перечень приграничных, после чего иностранцы и лица без гражданства лишились права приобретать там земельные участки. Ранее сообщалось о заморозке вкладов граждан недружественных стран в российских банках, включая Францию и Норвегию, что связано с контрсанкциями на депозиты иностранцев-нерезидентов. Ограничения затронули даже высококвалифицированных специалистов с ВНЖ, банки блокируют счета для исполнения указа президента.

С 29 июля ОАО «РЖД» вносит изменения в график движения ряда электричек на Кубани. Корректировки запланированы для маршрутов в Сочи, а также на линиях Туапсе—Белореченская—Майкоп и Краснодар—Горячий Ключ—Туапсе.

В результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Керчи пострадали 10 человек, троих (включая ребенка) госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. Информация о последствиях уточняется.

В 2026 году Краснодарский краевой суд на основе вердикта присяжных вынес приговор троим фигурантам дела об убийстве аниматоров: один получил пожизненный срок, двое — 25 и 23 года колонии со штрафами. Суд также взыскал с осужденных более 28,8 млн руб. в пользу потерпевших и сохранил арест на их имущество.

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием и отгрузку нефти через терминал в Новороссийске, приостановленные 23 июля из-за атак БПЛА на танкеры в Черном море. По состоянию на 26 июля идет погрузка двух судов, дальнейшие операции будут проводить с учетом обстановки и требований безопасности.

В первом полугодии 2026 года в Краснодарском крае ликвидировали 239 гостиничных компаний — на 30% больше, чем годом ранее (184), и регион стал лидером по этому показателю в России. В топ-5 также вошли Москва, Московская область, Петербург и Крым, а аналитики связывают рост закрытий с падением спроса и снижением загрузки отелей.