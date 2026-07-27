Минобороны сообщило об уничтожении 182 беспилотников за день

Дежурные средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным военного ведомства, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и Удмуртии. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне продолжающихся атак в Краснодарском крае сохраняются ограничения на распространение информации о подобных происшествиях. В регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников, работой средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения также распространяются на сведения о местах размещения военных объектов, а также потенциально опасной и критически важной инфраструктуры. Власти региона считают, что публикация такой информации может раскрыть данные о работе сил и средств, обеспечивающих безопасность территории.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации составляет 300 тыс. руб.

Ранее власти Краснодарского края неоднократно напоминали жителям и гостям региона о необходимости соблюдать действующие ограничения и воздерживаться от публикации сведений, которые могут раскрыть работу сил противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и других подразделений, задействованных в обеспечении безопасности.

Мария Удовик