Орловский производитель медтехники «Научприбор» вышел на питерский рынок

Совет директоров орловского производителя медицинского оборудования НПАО «Научприбор» принял решение о создании обособленного подразделения в Санкт-Петербурге. Это следует из сервиса раскрыия информации.

Новое подразделение разместится в Сестрорецке, цель создания — «расширение бизнеса и выход на новые рынки». Моментом открытия будет считаться оборудование стационарных рабочих мест, в том числе заключение договора аренды. Также решено переизбрать председателем совета директоров компании Вячеслава Голенкова.

Непубличное АО «Научприбор» зарегистрировано в Орле в 1993 году. Компания специализируется на производстве медицинского оборудования, работающего на основе рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений. Есть действующие лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники, а также на работу с источниками ионизирующего излучения. С ноября 2023 года гендиректор — Денис Голенков.

Основным акционером (по данным на 2022 год) было ООО «ПГТ НП» (контролируется мурманским АО «Бриг» Александра Усачева) с долей 58,8%. Также в структуре ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» (16,84%) и Алексей Илюхин (11,91%). В 2025 году выручка «Научприбора» составила 181,3 млн руб., что на 43,5% ниже показателя 2024 года (320,9 млн руб.), чистая прибыль выросла на 16,5% — с 32,3 до 37,6 млн руб.