В Сочи завершают уборку пляжей после шторма

В Сочи завершают ликвидацию последствий шторма, сопровождавшегося сильными дождями и усилением ветра. На береговой линии 27 июля организовали сбор и вывоз мусора, а также восстановление пляжной инфраструктуры. На нескольких пляжах временно ограничили купание из-за волнения моря и продолжающихся работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Как сообщили в администрации курорта, работы по приведению береговой линии в порядок начали утром. За день с пляжей вывезли более 35 т мусора и древесных остатков, которые вынесло на побережье штормом. По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Евгения Отрохова, ограничения на купание действуют только на отдельных участках и связаны с обеспечением безопасности отдыхающих во время уборки. Он отметил, что уже на следующий день пляжи планируют перевести на обычный режим работы.

В администрации уточнили, что серьезных повреждений пляжной инфраструктуры удалось избежать. После завершения уборки пляжи продолжат работу в штатном режиме.

В мэрии также напомнили, что количество сертифицированных пляжей на курорте продолжает расти. В 2022 году, когда Сочи присоединился к добровольной федеральной классификации, различные категории получили 29 пляжей. В 2025 году число сертифицированных территорий увеличилось до 128, из которых 65 отмечены синими флагами, 42 — зелеными и 21 — желтым.

В рамках благоустройства на пляжах ввели единый дизайн оборудования, объектов торговли и общественного питания, унифицировали форму персонала, использовали натуральные материалы и заменили уличное освещение на энергосберегающее. Все благоустроенные пляжи оборудовали безопасными зонами для купания детей глубиной не более 1,2 м.

Всего в текущем курортном сезоне в Сочи работают около 180 благоустроенных пляжей.

Мария Удовик