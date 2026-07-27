Главные новости за 27 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Квалификационная коллегия судей Воронежской области 29 июля рассмотрит заявления об отставке четырех судей. В частности, полномочия с 5 октября намерены прекратить заместитель председателя Железнодорожного райсуда Воронежа Нина Исакова и судья этого же суда Валерий Александров. Судья Коминтерновского райсуда Наталья Берлевая планирует уйти в отставку с 1 октября, а мировой судья участка №1 Левобережного судебного района Александр Барсуков — с 8 августа.

Белгородская область получила очередной федеральный транш в размере 2 млрд руб. на приобретение жилья для жителей, потерявших дома из-за обстрелов и атак ВСУ. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, средства направят на обеспечение жильем 284 собственников из Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Валуйского округов.

В Курске определились с проектом памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Победителем стала работа Игоря Бурганова, за которую проголосовали 10,8 тыс. человек, или 51% участников. Монумент, приуроченный к 120-летию советского руководителя, будет установлен за счет частных средств.

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» ищет подрядчика на оснащение четырех путепроводов на Восточном обходе промышленной зоны Липецка техсредствами транспортной безопасности. Работы оценили в 174,5 млн руб., направленных из областного бюджета.

На ремонт дорог Орловской области в 2027 году направят 3,4 млрд руб. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», причем почти две трети суммы обеспечит федеральный бюджет.

Заместитель командира вертолетной эскадрильи ВВС России, Герой России Иван Болдырев может стать новым сенатором от Тамбовской областной думы после выборов нового созыва. По данным «Ведомостей», он рассматривается в качестве кандидата на место действующего сенатора, бывшего губернатора Александра Никитина, который представляет регион в Совете Федерации с 2021 года.

Анна Швечикова