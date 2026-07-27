Главные новости за 27 июля. Ростов-на-Дону и область

Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений Ростовской области по итогам января—мая 2026 года достигла 1,8 млрд руб. против 1 млрд руб. годом ранее.

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий стихии, обрушившейся в субботу, 25 июля. Специалисты уже восстановили 80 поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Энергоснабжение возобновлено у 70 потребителей, столкнувшихся с отключением. Частичные ограничения пока сохраняются в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области. Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного устранения неполадок.

В Ростове-на-Дону обнаружили еще трех погибших в результате атаки украинских беспилотников. Один из погибших — ребенок. Количество пострадавших в результате атаки на Ростов увеличилось до восьми, один пострадавший госпитализирован в Таганроге. В результате атаки дронов погибла супружеская пара, проживавшая в одном из поврежденных домов.

По итогам января—мая 2026 года профицит консолидированного бюджета Ростовской области сократился до 165,6 млн руб. против 9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Доходы консолидированного бюджета региона за пять месяцев выросли на 6,9%, до 170,96 млрд руб., расходы — на 6,3%, до 171,13 млрд руб. В результате разница между доходами и расходами практически исчезла.