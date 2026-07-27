Главные новости за 27 июля. Сочи

С 29 июля РЖД изменит расписание пригородных поездов в Краснодарском крае: на сочинском направлении корректировки затронут маршруты «Роза Хутор—Сочи» и «Сириус—Сочи», а также поезда на участках Туапсе—Белореченская—Майкоп и Краснодар—Горячий Ключ—Туапсе. Время отправления и прибытия по ряду рейсов сдвинуто на 4–51 минуту, пересадка на станции Горячий Ключ временно недоступна, актуальное расписание уточняйте в справочных или по телефону 8-800-775-00-00.

По факту ДТП в Сочи, унесшего жизни пяти человек (трое из которых — дети), возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ход расследования контролирует прокуратура. Авария произошла в ночь на 27 июля на мокрой дороге у въезда в тоннель, погибла семья из пяти человек, еще трое несовершеннолетних госпитализированы.

В Сочи спасатели завершили поисковую операцию и обнаружили тело мужчины, пропавшего во время купания в шторм у дикого пляжа «72-й километр»: его нашли на дне в 130 м от берега на следующий день. Погибший оказался жителем Ростовской области, а спасатели призвали не купаться в шторм и в нетрезвом виде.

В Сочи провели мониторинг пляжей и акватории: загрязнений не выявлено, температура воды у побережья Краснодарского края остается комфортной для купания (+23...+27 °С). В Анапе из-за шторма и опасного течения купание временно запрещено.

Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал ДТП с гибелью четырех человек (включая троих детей), выразил соболезнования и призвал родителей пересмотреть отношение к безопасности при поездках. Он подчеркнул, что в регионе снижается число таких аварий, но в смертельных ДТП чаще всего виновны сами родители за рулем, нарушающие правила перевозки и ПДД.