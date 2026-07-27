Прошедшее 27 июля в Екатеринбурге оказалось самым жарким с 1952 года

Днем 27 июля температура воздуха в Екатеринбурге достигла +35°С. Это новый суточный максимум для этой даты, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Предыдущий рекорд был установлен 27 июля 1952 года — тогда температура составила +34,5°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Помимо этого, 27 июля стало самым теплым в городе в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в этом году лето в Екатеринбурге может стать самым жарким за последние 30 лет.

Полина Бабинцева