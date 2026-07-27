В Севастополе силы ПВО сбили три беспилотника

В Севастополе военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. В городе работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, в Балаклавском и Ленинском районах сбили три беспилотника. Информации о пострадавших не поступало.

Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности. Горожанам рекомендовали покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены ограничений.

По данным властей, военные продолжают уничтожать беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Информация о последствиях атаки уточняется.

Мария Удовик