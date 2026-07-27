На развитие туризма на Ставрополье планируют направить почти 140 млрд рублей

На Ставрополье на разных стадиях реализации находятся 65 инвестиционных проектов в сфере санаторно-курортного комплекса и туризма общей стоимостью почти 140 млрд рублей. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По его словам, за последние пять лет в санаторно-курортной отрасли региона завершена реализация более 100 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 28,3 млрд рублей. Это позволило создать свыше 5 тыс. новых койко-мест.

«Сегодня на разных стадиях реализации находятся еще 65 проектов общей стоимостью почти 140 млрд рублей. До 2036 года они позволят создать 22,7 тыс. койко-мест и около 9,4 тыс. рабочих мест»,— отметил Антон Доронин.

Только в 2026 году власти ожидают реализацию 32 проектов туристического и санаторно-курортного назначения с объемом инвестиций почти 40 млрд рублей. По прогнозам министерства, их запуск позволит создать дополнительные 8,9 тыс. койко-мест и 3,6 тыс. рабочих мест.

Развитие туристической отрасли уже влияет на экономику региона. По данным сотового оператора, в 2025 году Ставропольский край посетили около 8,5 млн человек — почти половина всего туристического потока Северо-Кавказского федерального округа.

Власти рассчитывают, что к 2036 году доля туризма в валовом региональном продукте Ставрополья вырастет до 5,5%, а туристический поток увеличится до 12,1 млн человек.

Роман Лаврухин